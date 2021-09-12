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السفير الكوري ووزيرة الصحة يبحثان التعاون في مجال الصحة والدواء

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السفير الكوري ووزيرة الصحة يبحثان التعاون في مجال الصحة والدواء السفير الكوري ووزيرة الصحة يبحثان التعاون في مجال الصحة والدواء

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أعرب السفير الكوري الجنوبي في القاهرة هونج جين ووك، عن اهتمام بلاده بتوسيع التعاون الثنائي مع في قطاع الصحة والدواء، تماشيًا مع رؤية مصر لتصبح مركزا إقليميا لتصنيع وتوزيع الدواء، موضحا أن قطاع الصحة هو أحد الجوانب الهامة للتعاون بين البلدين، والذي يمكن تعزيزه بشكل أكبر خاصة مع اختيار مصر كشريك استراتيجي لكوريا ودولة ذات أولوية في التعاون الإنمائي خلال السنوات الخمس القادمة، جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأشار السفير هونج إلى الندوة التي تنظمها السفارة للتعريف بإمكانيات السوق الطبي والدوائي المصري للشركات الكورية يوم 27 سبتمبر. وأضاف أن الحدث يهدف إلى تعزيز التعاون الطبي الثنائي وفهم أفضل للشركات الكورية عن السياسات واللوائح المتعلقة بالقطاع الصحى في مصر.

ووجه السفير هونج الدعوة للوزيرة بالحضور في الندوة مع الجهات ذات الصلة بالقطاع الصحى في مصر، خاصة هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، مشيرٌا إلى مشاركة العديد من الشركات الكورية في هذه الندوة.

وأعربت الوزيرة هالة زايد عن تقديرها للجهود التي يبذلها السفيرهونج لتعزيز التعاون الطبي الثنائي، معربة عن شكرها لدعم الكورية لمصر في جهودها لمواجهة جائحة كوفيد -19.

وأشارت الوزيرة إلى أن الرعاية الصحية أصبحت ذات أولوية قصوى لأي دولة، وهو مجال يمكن فيه توسيع التعاون بين البلدين بشكل أكبر بالنظر إلى الخبرة الواسعة لكوريا والتقدم في مجال الرعاية الصحية والطبية.

وأكدت الوزيرة أن مصر يمكن أن تكون المركز الذي يمكن للشركات الطبية الكورية من خلاله الوصول إلى السوق الإفريقية. وأبدت اهتمامها بتوسيع التعاون مع كوريا في مجال مركز جمع البلازما وإنتاج اللقاحات، ورحبت بالمشاركة في الندوة التعريفية القادمة في 27 سبتمبر لإجراء المزيد من المناقشات المفتوحة مع الشركات الكورية المهتمة بالسوق الطبية والدوائية المصرية.

المصرى اليوم

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