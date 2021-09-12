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جريمة مروعة باليمن.. فتاة تقتل والدها وتصيب أمها وأخاها
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:22 صباحاً
111 شاحنة و73 سيارة.. "نادك" تعلن توافر 184 مركبة للبيع بالجملة
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:22 صباحاً
أزمة "الغوّاصات النووية" تتفاعل.. وأستراليا تبحث عن بديل سريع
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:22 صباحاً
رئيس جامعة القاهرة: صرف 1800 جنيه لكل العاملين من صندوق «تحسين الأحوال بالجامعات»
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:16 صباحاً
صحة الشرقية: جهود مكثفة لتطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين بلقاح كورونا
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:16 صباحاً
اليوم.. محاكمة 4 متهمين بالبلطجة واستعراض القوة في مدينة نصر
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:16 صباحاً
سماء الأقصر تتزين بعدد 19 رحلة بالون تقل 180 سائحا أجنبيا
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:16 صباحاً
للتربح والاستيلاء على المال العام.. ضبط 41 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بالإسكندرية (صور)
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:16 صباحاً
بـ «الفول السوداني والفواكه المجففة».. توصيات «القومي للتعذية» للوجبات المدرسية (فيديو)
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:16 صباحاً
اليوم.. استكمال صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:16 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
في أول جولة دولية منذ خضوعه لجراحة.. البابا فرنسيس يزور بودابست
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 12 سبتمبر 2021 04:31 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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