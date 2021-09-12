محبي فريد الأطرش يحييون ذكرى رحيل حسن البارودي السبت المقبل

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تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بذكرى رحيل الفنان القدير حسن البارودي، في السابعة من مساء السبت 18 سبتمبر الجاري، بوسط البلد.

وتكرم الجمعية اسم الفنان حسن البارودي، ويتسلم التكريم نجله الدكتور أشرف حسن البارودي، بحضور ضيوف الاحتفال الفنان سيف عبدالرحمن، والفنان قيس عبدالفتاح، ويتحدث كل منهما عن الفنان حسن البارودي وذكرياتهما معه أثناء تصوير أعمال فنية مشتركة.

ويتضمن الاحتفال باقة من الفقرات الغنائية لأشهر أغانى وألحان الموسيقار فريد الأطرش يتغنى بها كل من مطربة الأوبرا أسرار الجمال والمطرب محمد وحيد والمطربة دنيا أحمد والمطرب محمد وهبي والمطرب وئام الطحان، وفقرات موسيقية مع عازف الأورج الفنان الكبير محمود فرج، وعازف الأوكورديون الفنان الكبير فاروق سلامة، ويلقى الشاعر محمد عبدالمنعم والشاعرة مني عيس أحدث قصائدهم.

من أشهر أعمال الفنان حسن البارودى السينمائية فيلم «الزوجة الثانية، الطريق، أمير الدهاء، باب الحديد، أولاد الشوارع، حسن ونعيمة، الشيماء، هجرة الرسول، الحرام، درب المهابيل»، وشارك في أكثر من ٢٠٠ مسرحية بداية من عام ١٩٢٠ حتى وفاته، أشهرها «سكة السلامة، السبنسة، القضية، كوبرى الناموس، بداية ونهاية، كدابين الزفة، بير السلم، زيارة السيدة العجوز».