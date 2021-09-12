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بطاقة 12 سرير.. محافظ الجيزة يفتتح قسم العناية المركزة بمستشفى أوسيم المركزي

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بطاقة 12 سرير.. محافظ الجيزة يفتتح قسم العناية المركزة بمستشفى أوسيم المركزي بطاقة 12 سرير.. محافظ الجيزة يفتتح قسم العناية المركزة بمستشفى أوسيم المركزي

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افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأحد، قسم العناية المركزة بمستشفى أوسيم المركزي، وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع جائحة كورونا والتي تم دعمها وتجهيزها بكل المستلزمات والأجهزة والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

وأكد أن القسم يعد إضافة جديدة لدعم المنظومة الصحية بمركز أوسيم والقرى التابعة لها، بما يضمن تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى أن القسم يضم 12 سرير عناية مركزة مجهز، و11 جهاز مونيتور، وجهاز رسم قلب متنقل، وغرفتين مجهزين على أعلى مستوى، تضم كلا منهم 5 أسرَّة مجهزة، بالإضافة إلى غرف عزل وتمريض.

وعقب الافتتاح حرص على الاطمئنان على حالة المرضى داخل مستشفى أوسيم المركزي، مؤكدًا على ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى بجميع أقسام المستشفى.

وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير بدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة جائحة كورونا.

المصرى اليوم

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