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"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:54 صباحاً
"البيئة" تردم بئرًا مكشوفة على طريق مكة جدة القديم
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:54 صباحاً
أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:54 صباحاً
بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور)
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:48 صباحاً
محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 10:48 صباحاً
علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:48 صباحاً
البابا تواضروس يشهد تخريج 100 دارس بمدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ (صور)
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:48 صباحاً
تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:48 صباحاً
وزير النقل يتابع أعمال الرفع المساحي لموقع ميناء المكس الجديد بالإسكندرية
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:48 صباحاً
أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الأحد 19 ــ 9 ــ 2021
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 10:48 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لقصفها الأخير على مواقع في غزة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 12 سبتمبر 2021 01:06 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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