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3 ملايين ونصف عبوة تمر تَرِد لموسم عنيزة للتمور

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3 ملايين ونصف عبوة تمر تَرِد لموسم عنيزة للتمور 3 ملايين ونصف عبوة تمر تَرِد لموسم عنيزة للتمور
منذ انطلاقه محملة بأكثر من 12 ألف سيارة

3 ملايين ونصف عبوة تمر تَرِد لموسم عنيزة للتمور

كشفت اللجنة المنظمة لموسم عنيزة للتمور، أن كميات التمور الواردة لساحة المزادات بالمدينة الغذائية منذ انطلاقة الموسم حتى هذا اليوم، بلغت 3 ملايين ونصف عبوة تمر، تزن 14000 طن، محملة بأكثر من 12 ألف سيارة.

وأوضح رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس القحطاني، أن عدد المزارع التي تقوم بتوريد التمور بشكل يومي 250 مزرعة في المتوسط من داخل وخارج منطقة القصيم، وأن فترة استقبال التمور تمتد لحوالى 12 ساعة؛ حيث يستقبل المركبات فريق الكشف الصحي الذي يثبت سلامتها من المواد الضارة لتكمل طريقها إلى ساحة المزاد، ويستقبلها 22 وسيط بيع (دلال)، يقومون بدورهم بتصريف التمور عبر المزاد الذي يتم من خلال 72 مسارًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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