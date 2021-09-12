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أول حالة وفاة لطفلة بسبب كورونا في "تكساس"

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أول حالة وفاة لطفلة بسبب كورونا في "تكساس" أول حالة وفاة لطفلة بسبب كورونا في "تكساس"
تبلغ من العمر 4 سنوات وتُوفيت بعد يوم من إصابتها

أول حالة وفاة لطفلة بسبب كورونا في

تُوفيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات في أثناء نومها بعد يومٍ واحدٍ فقط من إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت صحيفة "ذا صن"، أن مسؤولي الصحة في تكساس أكّدوا وفاة الطفلة التي تدعى "كالي كوك"؛ وقالوا إنها أول حالة لوفاة طفلة بسبب كورونا في تكساس.

وأشارت الصحيفة، وفقما نقلت "البيان"، إلى أن والدة كالي اعترفت أنها كانت ترفض أخذ التطعيم بلقاح كورونا، ولكن بعد تلك المأساة تنصح الجميع بأخذ اللقاح فوراً.

وأكّدت أن الأم وابنتها كانتا مصابتين بفيروس كورونا قبل وفاة الطفلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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