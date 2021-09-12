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بكاء دنيا عبدالعزيز على خشبة المسرح

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بكاء دنيا عبدالعزيز على خشبة المسرح بكاء دنيا عبدالعزيز على خشبة المسرح

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تواصل الفنانة دنيا عبدالعزيز عروض مسرحيتها «زقاق المدق»، رغم اصابتها بقدمها اليمنى، ونشر الفنان كريم الحسيني صورة لها وهي تبكي وتتألم على خشبة المسرح، على حسابه الخاص على موقع الصور انستجرام وعلقت وكتبت: «اكتشاف تفانى في حُب المهنة، تحامُل وبتيجى على نفسها طول الوقت، عياط في الكواليس من كُتر الألم، ومع ذلك تدخل ع المسرح تسعد الجمهور، ربنا يبارك لك يارب ويحفظك ويكتب لك الخير والنجاح على قد تعبك واجتهادك️ وإصرارك».

«زقاق المدق» مسرحية استعراضية، عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، وإخراج عادل عبده، بطولة دنيا عبدالعزيز، محسن محيى الدين، أمل رزق، نهال عنبر، بهاء ثروت، ضياء عبدالخالق، كريم الحسينى، د.عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبدالرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبدالهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، صابر رامى«.

المصرى اليوم

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