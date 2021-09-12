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تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع و539 شاحنة وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع و316 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 2000 طن بضائع و223 شاحنة .

حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى امل، الحرية 2، بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل ميناء نويبع ثلاث سفن وهى عمان، سينا، آيلة وغادرت السفينتين سينا وعمان، كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة الحاجة زينب .

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