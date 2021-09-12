السينما تبحث عن جمهور: 8 أفلام تحصد مليون و672 ألف جنيه فقط السبت

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شهدت إيرادات شباك تذاكر الأعمال السينمائية، السبت، خالة من التدني حيث حققت إجمالي مليون و672 ألف جنيه، رغم ارتفاع عدد الأفلام المتنافسة إلى 8، اعتلى هرم الإيرادات فيلم «ماكو»، محققا إيرادات قدرها 564 ألف جنيه، وتدور أحداثه عند العباره سالم اكسبريس الغارقة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الافلام العالمية الشهيرة.

الفيلم إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى.

- صورة أرشيفية

يليله فيلم «الإنس والنمس» بطولة الفنان محمد هنيدي محققاً 370 ألف جنيه، ويشاركه البطولة النجمة منة شلبي، الفنانة صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، الفنانة عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، العمل مأخوذ عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

الفيلم عمل كوميدى تشويقي، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده، ويجسده شريف دسوقي، والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبي التي تشاركه في بطولة العمل حتى يتزوج منها.

فيلم النمس والإنس - صورة أرشيفية

وجاء في المركز الثالث فيلم «موسى» الذي حقق 196 ألف جنيه، بطولة كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله، إخراج بيتر ميمى.

بوسترات فيلم موسي - صورة أرشيفية

ثم فيلم «200 جنيه» الذي حقق 181 جنيها تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم كلا من إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مي سليم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

فيلم «200 جنية» - صورة أرشيفية

يليه فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، محققاً 157 ألف جنيه.

بوستر فيلم «العارف» - صورة أرشيفية

وجني فيلم «30 مارس» في رابع ليلة عرض له 110 ألف جنيه، بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

‎تدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه في جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

- صورة أرشيفية

ثم فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بإيرادات 63 ألف جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدي.

بوستر فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» - صورة أرشيفية

وجنى فيلم «مش أنا» 28 ألف جنيه، وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

نشر الفنان تامر حسني بوستر فيلمه الجديد «مش أنا» - صورة أرشيفية

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته، بجانب تامر حسني كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.