أستاذ إعلام: لا يمكن مناقشة حقوق الإنسان لشخص لا يشعر بالأمان ومرعوب من الغد

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قال الدكتور سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان هو يوم التتويج في تاريخ مصر.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه تم تهيئة البنية الأساسية لإطلاق إستراتيجية حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن أهم عناصر البنية الأساسية هي الاستقرار والأمان، أي أنه كان لا يمكن مناقشة حقوق الإنسان لشخص لا يشعر بالأمان ومرعوب من الغد وغير مستقر.

وأشار عبدالعزيز إلى أن إستراتيجية حقوق الإنسان التي تم إطلاقها اليوم تدرس منذ 3 سنوات وشارك في صياغتها عقول وخبرات وكفاءات مصرية في كافة المجالات.

واستطرد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أنه تم تحليل بيانات المواقع الدولية والمعلومات العالمية حول مصر في مجال حقوق الإنسان.