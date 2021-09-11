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يلمح إلى مشاركته في انتخابات 2024

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ترامب يلمح إلى مشاركته في انتخابات 2024 يلمح إلى مشاركته في انتخابات 2024

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ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد إلى أنه سيشارك في الانتخابات الرئاسية عام 2024، ووعد بأن يكون مؤيدوه سعداء عندما سيعلن قراره بهذا الشأن.

وجاء ذلك خلال زيارة ترامب لفرق من الشرطة ورجال الإطفاء بنيويورك، في ذكرى هجمات 11 سبتمبر.

وفي رده على سؤال أحد رجال الشرطة بشأن مستقبله السياسي ومشاركته في الانتخابات الرئاسية القادمة، قال ترامب: «هذا سؤال صعب، على الرغم من أنه في الواقع سؤال بسيط بالنسبة لي. أنا أعرف ما سأفعله، لكن لا يمكنني التحدث عنه بعد بسبب قوانين تمويل الحملات ... لكنني أعتقد أنك ستكون سعيدا».

المصرى اليوم

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