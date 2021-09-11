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والد الطفل غريق حمام سباحة في أسوان : ابني ضحية الإهمال.. والإدارة: قضاء وقدر

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والد الطفل غريق حمام سباحة في أسوان : ابني ضحية الإهمال.. والإدارة: قضاء وقدر والد الطفل غريق حمام سباحة في أسوان : ابني ضحية الإهمال.. والإدارة: قضاء وقدر

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اتهم والد الطفل الذي تعرض للغرق في حمام سباحة بمدينة أسوان الجديدة إدارة شركة بالإهمال الذي تسبب في وفاة ابنه محمود حسام محمد على ١٠ سنوات.

وقال والد الطفل والذي يعمل معد برامج بقناة طيبة بأسوان، «نؤمن بأن قدر الله نافذ وقضاؤه شامل ولا يرده شيء، لكني فوجئت بقيام الشركة التي تدير حمام السباحة تنشر على صفحتها الرسمية بيان في ظاهره نعي لابنى محمود وفي مضمونه تنصل من أدنى مسؤولية عن أسباب الوفاة وإخلاء طرفها من أي تقصير أو إهمال».

وأوضح والد الطفل، أن النيابة أعلنت من تلقاء نفسها فتح تحقيق بشأن الواقعة مما يعد أن هناك أسباب ملموسة تستدعي التحقيق، مضيفا أن الشركة رغم كونها تدير مكان سياحي وبه حمامات سباحة للتعليم والتدريب وألعاب مائية خطرة إلا اننا إكتشفنا أنها خالية من أي إجراءات وقائية أو طبية ففي أقسي اللحظات التي تعرض فيها إبنى للموت أمام عينى لم أجد مسعفين أو أي أدوات إسعاف متوفرة بالأكوا لإنقاذ إبنى من الموت حتى وصول سيارة الإسعاف«.

وطالب والد الضحية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التدخل وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة حتى لا تتكرر مأساة الإهمال لضحية أخرى من أرواح الاطفال لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبها قالت الشركة، إنها حريصة على سلامة جميع الرواد والإلتزام بتطبيق أعلى نظم الأمان والسلامة المهنية في التعامل مع كافة الرواد وأن أعلى عمق لحمامات السباحه الموجودة لا يتجاوز ٨٠ سم، مما يستحيل معه حدوث أي حالة غرق وأن جميع حمامات السباحة يوجد بها مدربين ومنقذين متخصصين حاصلين على شهادة خبرة، وأن ما حدث لا يخرج عن كونه قضاء وقدر.

المصرى اليوم

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