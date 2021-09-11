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إحالة رئيس حي سابق في أسوان إلى النيابة

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إحالة رئيس حي سابق في أسوان إلى النيابة إحالة رئيس حي سابق في أسوان إلى النيابة

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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إحالة اتهامات تم نشرها لرئيس حي سابق على صفحات التواصل الاجتماعي إلى النيابة، بعد أن تضمت توجيه إتهامات لرئيس الحي بالابتزاز لإحدى المواطنات وشركائها لتقنين وضع اليد على قطعة أرض ملك الدولة، والقيام ببيعها للغير مقابل رشوة، بالأضافة إلى قيام بعض الموظفين من أدارات الأملاك والمساحة بالتواطؤ معه.

وأكد محافظ أسوان بأن ما نشر على الفيس بوك هو بمثابة بلاغ واتهام يستوجب أحالته للنيابة العامة للتحقيق مع جميع الأطراف والوصول إلى عين الحقيقة وبالتالي محاسبة كل من حاول أستغلال موقعه الوظيفي في تحقيق أي مكاسب غير مشروعة ومخالفة للقانون، مشدداً على أنه بالرغم من أستبعاد رئيس حي جنوب الأسبق من موقعه فور توليه مسئولية المحافظة إلا أنه لن يسمح بأي شروع أو حدوث فساد مالي أو أداري سواء كان من الموظف أوالمواطن من أجل القضاء على جميع بؤر الفساد وتحسين مستوى الأداء في الوحدات المحلية والهيئات الحكومية.

المصرى اليوم

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