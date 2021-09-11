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عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العائد من الإعارة، أعرب عن سعادته بالعودة من جديد للتواجد مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مؤكدًا أنه لم يشترط أبدًا اللعب أساسيًّا، ولا يوجد من «يتشرَّط على الأهلي».

ووأضاف عمار في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن علاقته الطيبة بنجوم النادي الأهلي خلال فترة الإعارة، مؤكدًا أنه يتواصل مع الجميع، وفي مقدمتهم محمد الشناوي كابتن الفريق، وسعد سمير وصلاح محسن وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر ومحمد محمود.

وكشف عمار حمدي عن رسالة مهمة تلقاها من محمد الشناوي قائد الأهلي وقال: «الكابتن الشناوي طالبني بالاستمرار في تقديم المستويات المتميزة التي أقدمها من أجل العودة بقوة إلى الأهلي، وحتى يكون لي دور مؤثر مع الفريق خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «كابتن الأهلي أبلغني أيضًا أن فرصة اللعب داخل الأهلي والتواجد بشكل أساسي لن تكون سهلة على الإطلاق، وتحتاج إلى تركيز وجهد وإصرار كبير، والأمر يحتاج إلى الحفاظ على المستوى والقتال داخل الملعب لضمان التواجد في الحسابات الفنية».

وأشار عمار حمدي إلى دعم جماهير الأهلي المستمر له حتى قبل عودته من الإعارة وقال: «هذا الأمر يسعدني جدا، ولكنه في الوقت نفسه يحملني مسئولية كبيرة للغاية من أجل إثبات نفسي، خاصة أنني أعي تمامًا حجم الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون، ومن ثم تركيزي بالكامل في الوقت الحالي في العودة بقوة، وأن أكون خير رهان لبيتسو موسيماني الذي أشاد بقدراتي وأكد حاجة الفريق إلى عودتي من جديد بعد انتهاء الإعارة».

وعن تتويج الأهلي ببطولتي دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين قال عمار حمدي: «إنجاز كبير لهذا الجيل من اللاعبين، وأرى أن تحقيق بطولة إفريقيا قبل الأخيرة على حساب الزمالك كان له طعم خاص، والفرحة بـ(التاسعة) تخطت فرحة الفوز بدوري أبطال إفريقيا الأخيرة أمام كايزر تشيفز».

وأكد أن لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة قبل الأخيرة يبقى الأغلى بالنسبة إليه في تاريخ القلعة الحمراء بالتوازي مع بطولة إفريقيا الشهيرة أمام الصفاقسي التونسي في نسخة 2006، المعروفة بهدف النجم الكبير محمد أبوتريكة.

وقال عمار حمدي إنه يتطلع للفوز بكل البطولات مع الأهلي، ولكن يبقى حلم الظهور والمشاركة بقوة في كأس العالم للأندية أكبر أحلامه المنتظرة مع الفريق.

وأضاف: «كل البطولات أصبحت صعبة في الوقت الحالي ولم تعد هناك مباريات أو بطولات سهلة، والجميع يقاتل أمام الأهلي من أجل الظهور بشكل قوي أمام البطل، وهو ما يزيد من صعوبة المنافسات المحلية والقارية، ولكن الأهلي يلعب دائمًا على تحقيق هدف واحد هو الفوز بكل البطولات».

وأكمل: «مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام الرجاء المغربي لن تكون سهلة. الجميع يقاتل أمام الأهلي حتى ولو كان فريق درجة ثانية مع كامل الاحترام للجميع، وهو أمر نضعه في الاعتبار ونسعى دائمًا لتحقيق الفوز».

وعن المراكز التي يجيد اللعب بها قال عمار حمدي إنه يميل إلى اللعب في المركز رقم 8، وأيضًا على الأطراف، مؤكدًا أنه جاهز للتواجد في أي مركز وفقًا لرؤية الجهاز الفني.