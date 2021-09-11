عمار حمدي يكشف كواليس عودته لـ الأهلي .. وحديثه مع موسيماني الموسم الماضي

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أعرب عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العائد من الإعارة، عن سعادته بالعودة من جديد للتواجد مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مؤكدًا أنه لم يشترط أبدًا اللعب أساسيًّا، ولا يوجد من «يتشرَّط على الأهلي».

وقال عمار حمدي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: «شرف لأي لاعب التواجد في صفوف الأهلي وخلال المرحلة المقبلة (هاموت نفسي) حتي أثبت ذاتي مع الفريق و يكون لي دور مهم في مواصلة رحلة المنافسة على كل البطولات».

وأشار إلى أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كان دائم التواصل معه، وقد تلقى اتصالًا هاتفيًّا منه عقب انتهاء الموسم أبلغه خلاله بعودته بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، نظرًا للحاجة إلى جهوده في تدعيم صفوف الفريق.

وقال: «خرجت للإعارة مؤخرًا أكثر من مرة رغبة مني في اكتساب الخبرات التي تؤهلني للتواجد مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وهو أمر أضاف لي الكثير ومنحني العديد من الخبرات، ومن ثم أتطلع إلى تقديم أفضل ما عندي من أجل النجاح في إثبات وجودي مع الفريق وإسعاد جماهير النادي في كل مكان».

وعن قوة المنافسة في مركزه، خاصة بعد التدعيمات الأخيرة التي قام بها النادي، قال عمار حمدي: «المنافسة تصب في النهاية في صالح الفريق، وجميع الأندية الكبيرة على مستوى العالم تضم أكثر من لاعب في نفس المركز، وهو أمر إيجابي للغاية خاصة أن الأهلي يشارك في العديد من البطولات المختلفة محليًّا وقاريًّا، لذلك فإن تعدد اللاعبين في نفس المركز أمر إيجابي يخدم الفريق».

وكشف اللاعب عن كواليس الحوار الذي دار بينه وبين موسيماني وقال: «مستر موسيماني تحدث معي عقب مباراة الأهلي والاتحاد الأخيرة في الدور الثاني بالدوري، وأشاد بما أقدمه مع الفريق وأبلغني أنني سأكون مع الأهلي الموسم المقبل، وطلب مني الاستمرار بنفس القوة في الأداء، من أجل عودتي بشكل قوي مع الفريق، وهو ما منحني الكثير من الثقة من أجل بذل أكثر ما لدي للحفاظ على مستواي والعودة بقوة للأهلي الموسم المقبل».

وقال عمار حمدي إن حديث موسيماني معه يحمله المزيد من المسئولية لإثبات نفسه، مؤكدًا أن الحصول على ثقة مدير فني كبير بحجم مستر بيتسو شرف كبير لأي لاعب.