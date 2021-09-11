وكيل صحة الغربية: استمرار المرور والمتابعة على المستشفيات

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كثفت مديرية الصحة بالغربية، اليوم السبت، جولاتها للإشراف والمتابعة على مستشفيات المحافظة،، لضمان سير العمل وانتظام الرعاية والخدمات العلاجية للمرضى.

ووجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستمرار تكثيف المرور اليومي على المستشفيات بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية

قام الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي بالمرور على مستشفى السنطه المركزى للوقوف على الخدمات الصحيه المقدمه للمرضى وتوفر جميع المستلزمات والأدوية والواقيات اللازمه لمرضى كورونا والغير كورونا والتأكد من توفر السكن الملائم والمجهز لمتدربى الزماله وقاعة التدريب بجميع مشتملاتها

كما تفقد أقسام الأستقبال والعزل والعنايات المركزه والمتوسطة للكورونا والغير كورونا والغسيل الكلوى والمعمل وبنك الدم وأشار إلى تشغيل جهاز الإيكو على مدار الاسبوع انتداب متخصصين تخفيفا على أهالى السنطه والقرى المحيطة.

كما وجة بمتابعة أجهزه المغسلة وبنك الدم وطابعة اشعة سى ار والانتهاء من إصلاحها فورا وجارى توفير مكان من ادارة التخطيط لجهاز الاشعه المقطعيه الجديد للمستشفى وتفعيل خدمات الحجز للعيادات الخارجيه عن خدمة الواتس آب.