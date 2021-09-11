أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وكيل صحة الغربية: استمرار المرور والمتابعة على المستشفيات

Print
وكيل صحة الغربية: استمرار المرور والمتابعة على المستشفيات وكيل صحة الغربية: استمرار المرور والمتابعة على المستشفيات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت مديرية الصحة بالغربية، اليوم السبت، جولاتها للإشراف والمتابعة على مستشفيات المحافظة،، لضمان سير العمل وانتظام الرعاية والخدمات العلاجية للمرضى.

ووجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستمرار تكثيف المرور اليومي على المستشفيات بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية

قام الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي بالمرور على مستشفى السنطه المركزى للوقوف على الخدمات الصحيه المقدمه للمرضى وتوفر جميع المستلزمات والأدوية والواقيات اللازمه لمرضى كورونا والغير كورونا والتأكد من توفر السكن الملائم والمجهز لمتدربى الزماله وقاعة التدريب بجميع مشتملاتها

كما تفقد أقسام الأستقبال والعزل والعنايات المركزه والمتوسطة للكورونا والغير كورونا والغسيل الكلوى والمعمل وبنك الدم وأشار إلى تشغيل جهاز الإيكو على مدار الاسبوع انتداب متخصصين تخفيفا على أهالى السنطه والقرى المحيطة.

كما وجة بمتابعة أجهزه المغسلة وبنك الدم وطابعة اشعة سى ار والانتهاء من إصلاحها فورا وجارى توفير مكان من ادارة التخطيط لجهاز الاشعه المقطعيه الجديد للمستشفى وتفعيل خدمات الحجز للعيادات الخارجيه عن خدمة الواتس آب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما