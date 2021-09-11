الصدر يطالب 6 دول عربية بالكشف عن مصير زعيم شيعي اختفى قبل 43 عاما

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طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، 6 دول عربية بالتعاون لكشف مصير زعيم شيعي اختفى قبل 43 عاما.

وقال الصدر في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "لكي لا تندثر القضية أجد من المصلحة تشكيل لجنة (إنسانية) لكشف الحقائق عن تغييب القائد الإسلامي الهمام السيد موسى الصدر".

وأوضح الصدر أنه يأمل من كل الدول ذات الصلة وكل الأشخاص المعنيين بالتعاون للكشف عن مصيره.

وأضاف في هذا الصدد: "أخص بالذكر كلا من ليبيا ومصر ولبنان وإيران وسوريا وكذا (قطر)، وهذا ليس اتهاما وإنما طلبا للتعاون مشكورين".