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تسلا Model S تحصد لقب أسرع سيارة كهربائية

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تسلا Model S تحصد لقب أسرع سيارة كهربائية تسلا Model S تحصد لقب أسرع سيارة كهربائية

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سجلت تسلا Model S Plaid رقما قياسيا خلال جولة على حلبة Nurburgring الألمانية بلغ زمنها ٧ دقائق و ٣٠ ثانية و ٩ أجزاء ما جعلها أسرع السيارات الكهربائية على تلك الحلبة حتى الأن لتنتزع اللقب من بورشه تايكان المسجلة للرقم القياسي السابق بفارق ١١.١ ثانية.

ظهر بفيديو الجولة بعض التعديلات داخل السيارة مثل عجلة القيادة النصف الدائرية و تجهيز Roll Cage لحماية السائق في حالة الانقلاب و وحدات تحكم مختلفة بالكونسول الوسطي.

عملت نسخة Plaid التي تعد أقوى إصدارات Model S عبر ٣ محركات كهربائية تقول تسلا أن كل واحد منهم يولد قوة تتخطى ٤٠٠ حصان ليبلغ إجمالي القوة حوالي ١٠٢٠ حصان و تنطلق حسب الشركة من الصفر إلى ١٠٠ كم/س خلال ١.٩٩ ثانية حتى سرعة قصوى ٣٢٠ كم/س و تسير حتى ٦٢٧ كم عبر الشحنة الواحدة.

المصرى اليوم

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