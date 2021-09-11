سوبارو WRX الجديدة تنطلق رسميا

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كشفت سوبارو عن خامس أجيال WRX بتصميم جديد كليا و تحديثات تقنية و ميكانيكية و فئة GT الجديدة.

زودت WRX الجديدة بمحرك تربو سعة ٢٤٠٠ سي سي بقوة ٢٧١ حصان و عزم ٣٥٠ نيوتن.متر يتصل بناقل حركة يدوي ٦ سرعات أو أوتوماتيك ٨ سرعات تم تطويره لهذا الجيل و يوفر نقلات أسرع بنسبة ٣٠% للسرعات الأعلى و ٥٠% للسرعات الأقل و يمكن التحكم به عبر بدالات نقل الحركة المثبتة خلف عجلة القيادة.



اعتمد جيل WRX الجديد على منصة بناء سوبارو العالمية الجديدة ما زاد صلابتها بنسبة ٢٨% و تم ضبط نظام التعليق على الحلبة لتوفير تجرة قيادة رياضية و توجيه أكثر حدة و دقة بجانب إطارات عالية الأداء و جنوط قياس ١٧ أو ١٨ بوصة حيث تقول سوبارو أن الجيل الجديد يقدم أعلى درجات الأداء الديناميكي و الراحة.



شملت المقصورة شاشة وسطية قياس ١١.٦ تدعم أبل كاربلاي و أندرويد أوتو و نظام صوتي اختياري Harman Kardon يعمل عبر ١١ سماعة كما قدمت فئة GT الجديدة تحكم إليكتروني بنظام التعليق و إعدادات جديدة لوضيات القيادة تتضمن ٤٣٠ اختيارا لضبط التوجيه و التعليق و مختلف جوانب تجربة القيادة.

سوبارو WRX

سوبارو WRX

سوبارو WRX

سوبارو WRX

سوبارو WRX

سوبارو WRX

سوبارو WRX

سوبارو WRX

سوبارو WRX

سوبارو WRX

سوبارو WRX

سوبارو WRX

سوبارو WRX