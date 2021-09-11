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سوبارو WRX الجديدة تنطلق رسميا

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سوبارو WRX الجديدة تنطلق رسميا سوبارو WRX الجديدة تنطلق رسميا

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كشفت سوبارو عن خامس أجيال WRX بتصميم جديد كليا و تحديثات تقنية و ميكانيكية و فئة GT الجديدة.

زودت WRX الجديدة بمحرك تربو سعة ٢٤٠٠ سي سي بقوة ٢٧١ حصان و عزم ٣٥٠ نيوتن.متر يتصل بناقل حركة يدوي ٦ سرعات أو أوتوماتيك ٨ سرعات تم تطويره لهذا الجيل و يوفر نقلات أسرع بنسبة ٣٠% للسرعات الأعلى و ٥٠% للسرعات الأقل و يمكن التحكم به عبر بدالات نقل الحركة المثبتة خلف عجلة القيادة.


اعتمد جيل WRX الجديد على منصة بناء سوبارو العالمية الجديدة ما زاد صلابتها بنسبة ٢٨% و تم ضبط نظام التعليق على الحلبة لتوفير تجرة قيادة رياضية و توجيه أكثر حدة و دقة بجانب إطارات عالية الأداء و جنوط قياس ١٧ أو ١٨ بوصة حيث تقول سوبارو أن الجيل الجديد يقدم أعلى درجات الأداء الديناميكي و الراحة.


شملت المقصورة شاشة وسطية قياس ١١.٦ تدعم أبل كاربلاي و أندرويد أوتو و نظام صوتي اختياري Harman Kardon يعمل عبر ١١ سماعة كما قدمت فئة GT الجديدة تحكم إليكتروني بنظام التعليق و إعدادات جديدة لوضيات القيادة تتضمن ٤٣٠ اختيارا لضبط التوجيه و التعليق و مختلف جوانب تجربة القيادة.

سوبارو WRX
سوبارو WRX
سوبارو WRX
سوبارو WRX
سوبارو WRX
سوبارو WRX
سوبارو WRX
سوبارو WRX
سوبارو WRX
سوبارو WRX
سوبارو WRX
سوبارو WRX
سوبارو WRX
سوبارو WRX

المصرى اليوم

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