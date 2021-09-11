الجيش الاسرائيلي: اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه الغلاف

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دوّت صافرات الإنذار مساء اليوم، السبت، في عدّة مناطق إسرائيلية محيطة في قطاع غزّة، أبرزها سديروت.

ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية تصدّي القبة الصاروخية الإسرائيلية لصاروخ واحد على الأقل.

وقال المتحدث باسم الجيش «الإسرائيلي»، إنه متابعة لتفعيل الإنذارات في الجنوب، فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية



وأُطلق هذا الصاروخ من القطاع بعد ساعة على كلمة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أبوعبيدة والتي قال فيها إن «إعادة اعتقال بعض أبطال نفق الحرية لا يحجب حقيقة عملهم المشرف ولا يزيد شعبنا إلا فخرا بصلابة وشجاعة أسراه».

وأوضح أبوعبيدة أنه «ليعلم العدو بأن قرار القسام والمقاومة بأن صفقة التبادل القادمة لن تتم إلا بهؤلاء الأبطال».