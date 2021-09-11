مفاجأة في انتخابات الأهلي .. السلاب يدرس منافسة الخطيب على رئاسة النادي

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أعلن محمد السلاب عضو مجلس النواب، أنه يدرس الترشح لرئاسة النادي الأهلي في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل، ليصبح السلاب أول من أعلن اعتزامه الترشح ضد محمود الخطيب.

وتابع محمد السلاب في تصريحات تليفزيونية عند سؤاله للترشح لانتخابات النادي الأهلي قائلا: «الحديث في هذا الأمر سابق لأوانه، وأقوم بدراسة الترشح لانتخابات النادي».

وتسببت تصريحات السلاب حول منافسته لمحمود الخطيب في الانتخابات المقبلة في انقلاب الأمور الانتخابية رأسا على عقب داخل القلعة الحمراء.

وأضاف محمد السلاب، أن الحاج محمود العربي كان مثالا للتاجر الأمين، مؤكدا أن تجارته بالكامل كانت مع الله قبل الناس وكل جنيه كان بيكسبة نصه كان بيروح للخير.

ونعي السلاب وفاة الحاج محمود العربي قائلا: «مثال للتاجر الأمين وتجارته بدأت مع الله».

وأوضح محمد السلاب، أن الحاج محمود العربي كان قمة في الأخلاق والتواضع، وتعاملت معه بعد وفاة والدي أكثر من مرة، لافتا إلى أن الحاج محمود العربي لم يتعامل معه أحد إلى وأبدى إعجابه به.