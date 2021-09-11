خبيرة تغذية توجه نصيحة لمرضى السمنة المفرطة

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حذرت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، من انتشار مرض السمنة بين الشباب، خاصة وأن الشباب هو قوة المجتمع، معقبة: «ما ينفعش قوة المجتمع تكون مخوخة ضعيفة تعاني من زيادة الوزن».

ولفتت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إلى أن مريض السمنة يعتبر أرض خصبة للإصابة بأمراض ما بعد السمنة، معقبة: «بقول لمريض السمنة خد بالك من نفسك».

وأشارت إلى أن مريض السمنة يُعاني من الشخير الحميد والنوم المتقطع، موضحة أن السمنة الوراثية قد تكون سببها الجينات، وقد تكون ناتجة بسبب توارث سلوك غير صحي في تناول الطعام.