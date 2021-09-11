تويوتا تخفض توقعاتها بشأن حجم الانتاج بسبب كورونا ونقص الرقائق

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خفضت شركة تويوتا للسيارات توقعاتها بشأن حجم الانتاج للعام المالي حتى شهر مارس المقبل، من 3ر9 إلى 9 مليون وحدة، وأرجعت أسباب هذا التراجع إلى تفشي فيروس كورونا في جنوب شرق أسيا.

وعدلت تويوتا، وهي أكبر شركة لإنتاج السيارات في العالم، وتيرة عمليات الإنتاج بالنسبة للشهر الجاري، وتقوم حاليا بمراجعة خططها لشهرأكتوبر، ولكنها ذكرت في بيان، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أنها لا تزال تتمسك بتوقعاتها بالنسبة للأرباح التشغيلية للعام المالي، والتي تبلغ 7ر22 مليار دولار.

وقالت تويوتا في البيان إن «الأسباب الرئيسية وراء تعديل خطط الإنتاج تتضمن تراجع العمليات لدى العديد من الموردين المحليين بسبب استمرار انتشار فيروس كورونافي جنوب شرق أسيا، وكذلك تأثير نقص أمدادات اشباه الموصلات».

وأضافت الشركة أنه «بالرغم من غموض الآفاق المستقبلية بالنسبة لشهر نوفمبر، لا يزال حجم الطلب الحالي قويا للغاية».