القوات البحرية المصرية والهندية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط

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نفذت القوات البحرية المصرية والهندية تدريبًا بحريًا عابرًا بإشتراك الفرقاطة المصرية ( الأسكندرية ) مع الفرقاطة الهندية ( INS TABAR ) وذلك بنطاق مسرح العمليات للأسطول الشمالى بالبحر المتوسط .

حيث بدأت فعاليات التدريب بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التى سيتم تنفيذها بالإضافة إلى تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين ، وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة ، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية ، وتحليل صورة الموقف (سطحى ، جوى ) ، وتمارين الحماية المشتركة لهدف حيوى بالبحر ، بالإضافة إلى تمارين المواصلات ، وكذا التدريب على إجراءات الأمن البحرى فى مناطق العمليات بالبحر المتوسط .

ويعد هذا التدريب هو الثانى من نوعه الذى تجريه الفرقاطة الهندية ( INS TABAR ) مع وحدات من البحرية المصرية بنطاق الأسطول الشمالى ، مما يدل على السعى المشترك لتبادل الخبرات بين البحريتين المصرية والهندية ، وتأكيدًا على إمكانات وقدرات القوات البحرية المصرية فى العمل والتنسيق مع القوات البحرية العالمية لتأمين حركة الملاحة الدولية وخطوط المواصلات ودعم جهود الأمن البحرى بالمنطقة .