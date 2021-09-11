هل سيتم إلغاء مادة «ازدراء الأديان»؟.. وزير العدل يجيب

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قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه لا يوجد ما يسمى بقانون «إزدراء الأديان» ولكنه مادة في قانون العقوبات تعاقب من يزدري الأديان أو يبث فتنة أو يحرض على عنف أو يقوم بالتميز، معقبا: «لو مفيش المادة ديه كل واحد عياره هيفلت ويتكلم زي ما هو عايز ويزدري الآخرين ولا يراعي مشاعرهم أو حرية معتقداتهم».

وأضاف مروان،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، السبت، أن هذه المادة العقابية تضع حدا لأى ممارسات شاذة فيما يتعلق بالأديان، منوها بأن حق الإنسان أن يقول رأيه كما يريد ولكن هناك ضابطين احترم رأى الآخرين وسمعتهم والحفاظ على الأمن القومي للبلاد والنظام العام في الوطن، معلقا: «عايز تنقد انقد بس في هذا الإطار.. الحرية مش سب الآخرين.. أو نقد معتقدات الأخرين».

وأشار وزير العدل إلى أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان هي المعنية بمناقشة تعديلات التشريعات.