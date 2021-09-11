«المهندسين» تحتفل بيوم السلامة والصحة المهنية العالمي للعام الخامس

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احتفلت لجنة السلامة والصحة المهنية، بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس محمد عزب، بيوم السلامة والصحة المهنية، للعام الخامس على التوالي بمسرح النقابة، بمشاركة اللواء نادر نعمان، مساعد وزير الداخلية للدفاع المدني سابقًا، والدكتور ماهر الطرقي، مقرر لجنة السلامة والصحة المهنية، وأدار الاحتفالية حنان الرقباوي عضو اللجنة، وذلك بحضور المهندس حسن عبدالعليم.

وشكر «عبدالعليم» المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، على رعايته للاحتفال، وأثنى على الجهد الكبير الذي بذلته لجنة السلامة والصحة المهنية للإعداد للاحتفال بهذا اليوم، مؤكدًا على أهمية الاحتفال بالسلامة والصحة المهنية لما لها دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد، موضحا أن تطبيق تلك المعايير أصبح ضرورة لا غنى عنها في جميع المنشآت حفاظا على الثروة البشرية أولا ثم المعدات والمنشآت ثانيًا.

ورحب المهندس محمد عزب، رئيس اللجنة بالحضور مضيفا انه للعام الخامس على التوالي تحتفل لجنة السلامة والصحة المهنية بهذا اليوم، ويتزامن الاحتفال هذا العام مع نهاية فصل الصيف، وقرب الاحتفالات بأعياد أكتوبر المجيد، ويعد هذا اليوم ملتقى لنجوم العمل في مجال السلامة والصحة والمهنية والعاملين والمهتمين بها.

وأضاف: «العامل أمانة في أعناقنا، يجب علينا جميعًا أن نرشده ونؤمنه ضد المخاطر المختلفة، لأنه بحق الثروة الحقيقية للأمة ويجب الحفاظ عليها، والتزام العامل خاصة الشباب بمعايير السلامة والصحة المهنية والذين هم موضوع احتفالية 2021 يسهم إسهامًا كبيرًا في إسراع عملية التنمية لمصرنا الحبيبة وخطة التنمية المستدامة 2030 وتأكيدًا على هدف مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي».

كما شهدت فعاليات الاحتفال إلقاء الدكتور طلعت البهلول خبير السلامة والصحة المهنية لمحاضرة تحت عنوان «استخدام الكاميرات الحرارية ومسببات الحريق»، إضافة إلى محاضرة قصيرة ألقاها المهندس هشام على عضو اللجنة بعنوان «كود الحريق المصري الحديث».

وشهد ختام الاحتفال تكريم المشاركين في فعاليات اليوم بتسليمهم الدروع وشهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية الجماعية.