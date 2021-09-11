استمرار أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الحضارى في الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر، والتصدي لكافة المظاهر العشوائية في المدينة السياحية.

قام اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اليوم السبت، باستكمال تنفيذ حملات رفع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات داخل نطاق المدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر.

واستهدفت الحملات مناطق البهاجة ونجع أبوعصبة والشيخ موسي بمنطقة حي شمال كما استهدفت الحملة حي وسط وحي المطار، بمشاركة شرطة المرافق، برئاسة المقدم خالد الغول مدير الإدارة، وبمعاونة قسم شرطة الأقصر، حيث قامت الحملات برفع العشوائيات والتعديات بما يتناسب مع أعمال التطوير وطلاء المنازل باللون الموحد والمحافظة على الصورة البصرية للمدينة، وان تصبح كل المباني والعقارات والمنشآت بشكل عصري.

على صعيد متصل، تم المرورعلى شارع الصنايع بمنطقة حي وسط للتأكيد على منع عودة ظهور الباعة الجائلين تماماً بالشارع، حيث تم رفع اشغالات أحد الباعة الجائلين من أمام سور مدرسة الصنايع وتم توفير البديل له بالسوق الحضري، وذلك حفاظا على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر.