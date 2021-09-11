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ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب البدنية في بداية التدريب مساء اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق، الإشراف على هذه التدريبات البدنية.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.