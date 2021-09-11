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فيرناندو يبدأ برنامج اعداد بدني مكثف للاعبي

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فيرناندو يبدأ برنامج اعداد بدني مكثف للاعبي الزمالك فيرناندو يبدأ برنامج اعداد بدني مكثف للاعبي

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ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب البدنية في بداية التدريب مساء اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق، الإشراف على هذه التدريبات البدنية.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس .

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

المصرى اليوم

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