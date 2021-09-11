محافظ الأقصر يتابع أعمال التطوير حول طريق «الكباش الفرعونى»

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قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم السبت، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية في مدينة الأقصر بما يليق بمكانتها السياحية، في إطار استعدادات استقبال الموسم السياحي الجديد، وأعمال مشروع إحياء طريق الكباش.

وبدأت الجولة بتفقد ميدان الملك عبدالله بن العزيز، حيث وجه محافظ الأقصر بسرعة إنجاز أعمال الزراعة والتشجير والاهتمام بالمساحات الخضراء والتجميل بالمنطقة. كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بمحيط طريق الكباش من الجهتين الشرقية والغربية وطلاء المنازل والواجهات، مشددا على الالتزام بالجدول الزمني لأعمال التطوير وفقًا للخطط الموضوعة مع التنسيق الجمالي والحضاري لكافة الأعمال الإنشائية الجارية، كما تفقد المحافظ بدء أعمال الرصف للجهة الشرقية لطريق الكباش.

كما تفقد محافظ الأقصر، أعمال تطوير المحيط الحيوي لطريق المطار، وأعمال الهيئة العامة للطرق والكباري الخاصة برفع كفاءة الطريق والبلدورات والأرصفة بطول طريق المطار، كما تفقد أعمال التطوير للنافورة القائمة بطريق المطار وإنشاء الميادين في مسار الطريق، كما تفقد المحافظ أعمال تنفيذ مشروع تبطين ترعة فرع 1 الأقصر وجنابية الكرنك الشرقية وذلك ضمن المشروع القومي لتبطين الترع.

ووجه محافظ الأقصر، بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال طبقا للمواصفات القياسية، مع مراعاة الهوية البصرية للمحافظة في جميع الأعمال الخاصة بطلاء المنازل والواجهات والميادين على النحو الذي يحقق المظهر الحضاري لمدينة الأقصر.