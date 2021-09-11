محافظ بني سويف: ضبط أدوية محظور بيعها في صيدليتن وإلغاء ترخيص 7 أخريات

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قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، إن لجنة من إدارة الصيدلة بمديرية الصحة ضبطت كميات من الأدوية المحظور بيعها في الصيدليات داخل صيدليتين، وتم عمل محاضر بالوقائع، وتحرير 12 محضراً لغياب المدير الصيدلي المتواجد، بجانب تنفيذ الغلق الإداري لـ7 صيدليات وإلغاء ترخيص 5 مؤسسات صيدلية، فيما قام قسم التراخيص بعمل 75 معاينة لمؤسسات صيدلية "تحت الترخيص" واستصدار 12 ترخيصا لمؤسسات صيدلية جديدة.

وشدد محافظ بني سويف على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على كل المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمراكز ومدن المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وعدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأسعار والمواصفات المقررة لضبط الأسواق.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بشأن مجهودات إدارة الصيدلية تحت إشراف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية، وبقيادة الدكتور دعاء رمضان مدير الصيدلة بالمديرية، والدكتورعبد الرحمن صابر مدير إدارة التفتيش الصيدلي، وتضمن الإشارة إلى أبزر الجهود التي تم تنفيذها خلال أغسطس الماضي في مجال التفتيش الصيدلي على الصيدليات العامة والخاصة والمراكز الطبية والأدوية المخالفة التي تم ضبطها، واحتكار الأدوية وحجبها عن السوق للمتاجرة فيها والتربح منها، فضلا عن أعداد الصيدليات ومخازن الأدوية التي تم منحها تراخيص خلال تلك الفترة.

وتبين من التقرير أنه تم المرور على 275 صيدلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، و14 مخزنا من مخازن الأدوية، و175 مؤسسة حكومية ما بين (مستشفيات ووحدات صحية)، للتأكد من تقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين ،وتوافر الأدوية ومستلزمات الوقاية وعدم المضاربة في أسعارها أو احتكارها والتاكد من مستوى الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين.