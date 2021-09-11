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أبرزها الصحة والنظافة.. محافظ الإسكندرية يناقش مشكلات المحافظة مع أعضاء «النواب والشيوخ» (صور)

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أبرزها الصحة والنظافة.. محافظ الإسكندرية يناقش مشكلات المحافظة مع أعضاء «النواب والشيوخ» (صور) أبرزها الصحة والنظافة.. محافظ الإسكندرية يناقش مشكلات المحافظة مع أعضاء «النواب والشيوخ» (صور)

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عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة أبرز القضايا والمشكلات الأساسية التي يعاني منها الشارع السكندري وأهم التحديات بملفات الصحة والنظافة بالمحافظة، ومناقشة آلية التعاون بين الجانبين.

في البداية؛ رحب محافظ الإسكندرية بجميع الحضور، مؤكدا أنه يقدر ويثمن دور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في حل المشكلات المختلفة خاصة وأنهم بمثابة نبض وقلب الشارع، لافتاً إلى ضرورة توحيد كافة الجهود بين المحافظة والنواب من أجل إنهاء كافة المشكلات المتراكمة عبر السنوات الماضية والتي تؤرق الشارع السكندري.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بعقد لقاءات شهرية دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدوائر الخاصة بنطاق أحيائهم، للوقوف على أهم القضايا والاحتياجات التي يطالب بها النواب، مشيراً إلى أنه يتابع بنفسه نتائج تلك اللقاءات، كما وجه التنفيذيين في المحافظة بتسهيل جميع الإجراءات التي يقدمها النواب لسرعة حل المشكلات التي يعاني منها المواطنين.

واتفق المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية على عقد لقاءات دورية بين الجانبين، ومن المقرر أن يعقد اجتماع خلال أسبوعين للحديث عن ملفات الطرق والمرور، بحضور جميع الجهات المعنية.

واستمع المحافظ إلى مطالب أعضاء النواب والشيوخ ومقترحاتهم بشأن حل كافة المشكلات الخاصة بملفات الصحة والنظافة، وخاصة مشاكل النباشين ومستوى النظافة بالشوارع الجانبية وتعميم منظومة الجمع من المنازل، وكذلك الحديث عن الوحدات الصحية وسرعة التواصل مع مسؤولي القطاع الصحي بالإسكندرية.

حضر الإجتماع؛ الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، وحسام الدين إمام محافظ الدقهلية الأسبق، ونائب رئيس شركة المقاولون العرب ورئيس شركة نهضة ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة، والدكتور عناني إسماعيل مدير هيئة التأمين الصحي قطاع الإسكندرية وغرب الدلتا، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

أبرزها ملفي الصحة والنظافة .. محافظ الإسكندرية يناقش التحديات مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ (صور)
أبرزها ملفي الصحة والنظافة .. محافظ الإسكندرية يناقش التحديات مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ (صور)
أبرزها ملفي الصحة والنظافة .. محافظ الإسكندرية يناقش التحديات مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ (صور)
أبرزها ملفي الصحة والنظافة .. محافظ الإسكندرية يناقش التحديات مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ (صور)
أبرزها ملفي الصحة والنظافة .. محافظ الإسكندرية يناقش التحديات مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ (صور)

المصرى اليوم

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