الاتفاق على تصدير 60%من منتجات الأسمدة المصرية والتلف الحيواني لشركة ايفرجرو 2022

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قال المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة ايفرجرو، إن الشركة س تعلن خلال مشاركتها في معرض صحاري في دورته الـ33 عن إنشاء أكاديمية ايڤرجرو الرقمية والتي سوف تعني بالمزارع والمهندس الزراعي وتقدم له المعلومة الصحيحة في أي مكان في مصر أو في الشرق الأوسط وكذلك إطلاق خدمة الدعم الفني لكل عملاء الشركة في أي مكان عن طريق تخصيص أرقام اتصال خاصة تسهل التواصل مع مهندسي الشركة في إدارة الدعم الفني طوال أيام الأسبوع.

وأضاف الخشن أن الشركة ستفصح عن شبكة موزعيها الجدد والتي ستستهدف مناطق جديدة داخل مصر آخذة في الحسبان التوزيع الجغرافي للمناطق الزراعية كل بحسب المحاصيل الخاصة به وكذلك الموسم الخاص بزراعة كل محصول.

واضاف أن الشركة تقوم الآن بإنشاء المجمعين الصناعيين الثاني والثالث على مساحة 180000 م2 في المنطقة الصناعية بمدينة السادات سعياَ نحو توفير مدخلات إنتاج عالية النقاوة لتقليل تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية وعدم الاعتماد على استيراد مدخلات التصنيع من الخارج.

ويقوم المجمع الضخم بتصنيع أسمدة سلفات البوتاسيوم الذائبة والعادية والمحببة، فوسفات أحادي الأمونيوم – فوسفات أحادي البوتاسيوم – بوتاسيوم سلفو نترات – نترات الكالسيوم – نترات الماغنسيوم – اليوريا فوسفات (الماجنوم) – كبريتات النحاس. كما أن المجمع ينتج عدداّ من الصور السائلة من هذه الأسمدة مثل نترات الكالسيوم السائلة – بوتاسيوم سلفو نترات –اليوريا فوسفات السائلة – إضافة إلى عدد من تراكيب أسمدة NPK بنسبة سمادية مختلفة في صورة صلبة أو سائلة أو معلقة تلبي احتياجات جميع المحاصيل والمراحل الفسيولوجية المختلفة وكذلك الاراضي المنزرعة بها .

وتعتبر شركة ايڤرجرو المصنع الأول والأكبر في مصر والشرق الأوسط وثالث أكبر شركة عالميا في هذا المجال وتننج أكثر من (817000 طن) من الأسمدة المتخصصة والأحماض والكيماويات وبإنتهاء الربع الأول من عام 2022 سوف تصل الطاقة الانتاجية إلى أكثر من 1150000 طن تحوي سوبر فوسفات أحادي، DCPوكذلك كميات إضافية من كلوريك الكالسيوم.

وقال الدكتور أشرف طلعت، رئيس القطاع التجاري للمجموعة)أن شركة ايفرجرو تصدر حاليا أكثر من 65% من إنتاجها الحاصل على شهادات الجودة REACH إلى أكثر من 70 دولة حول العالم وتستحوذ منتجاتها على أكثر من 60 % من السوق المحلي، مشيرا إلى أن إيفرجرو ستطلق لأول مرة خدمات تحليل التربة للمزارع لتقديم أفضل حلول سمادية ممكنه عبر منصة رقمية سهلة تهدف إلى التواصل المستمر مع المزارع مهما كان حجم زراعته في أي وقت وعلي مدار الساعة.

واشار إلى أنه سيتم خلال المعرض إستقبال العديد من عملاؤ الشركة من الأشقاء العرب وكذلك من الدول الأوروبية والأميركتين لتوقيع اتفاقيات مبدأيه لتصدير ما لا يقل عن 60% من إنتاج الشركة خلال عام 2022

واضاف ان الشركة سوف تطلق منتجات الجديدة مع الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالمرحلة الثالثة في المجمع الصناعي الضخم في مدينة السادات برأس مال يصل إلى 2 مليار جنيه وهي سوبر الفوسفات الأحادي وكذلك فوسفات ثنائي الكالسيوم ويعد هذا المنتج المساعد الرئيسي في انتاج العلف الداجني، يكشف عن أهمية دور ثنائي فوسفات الكالسيوم في منظومة إنتاج الاعلاف، فهو علف حيواني على شكل بلورات يحتوي على الفسفور بنسبة 19% وعلى الكالسيوم بنسبة 28%، فضلا عن زيادة إنتاج كلوريد كالسيوم المستخدم في عمليات حفر آبار البترول والغاز من 60 ألف طن في الوقت الحالي إلى 140 ألف طن بزيادة 80 ألف طن مما سوف يتوافق مع النمو المتزايد في الطلب المحلى والإقليمي على المنتج من جانب كبري شركات البترول.

فقد حاز هذا المنتج على ثقة كبري شركات الحفر العالميه مثل هاليبروتون وشلبميرجير وبيكر هيوز ويتم تصديره للدول العربيه والعالميه بنجاح ملحوظ،وحاليا تجري مجموعة «إيفرجرو» تجرى محادثاات مكثفة مع بعض الشركات العامله في أوروبا الغربيه وكندا والولايات المتحده الامريكيه لتصدير كميات من كلوريد كالسيوم المحبب للإستخدام في مجال إذابة الثلوج وحفر آبار البترول.

واشار إلى ان الشركة قد تعاقدت «على تصدير شحنات منتظمه من هذا المنتج إلى أغلب دول الخليج وفى مقدمتها عمان والإمارات والسعودية والكويت طوال العام الجاري، بالإضافه لعدد من الدول العربيه المجاوره مثل ليبيا وتونس والجزائر من خلال شبكة موزعيها داخل هذه الدول، الجدير بالذكر إلى إن هذا المنتج كان قد حصل على جميع شهادات الجوده العالميه والتي تجعله منافاسا قويا لنظيره المصنع في العديد من الشركات المنافسة ان لم يكن يفوقه من حيث الجوده والتنافسيه السعريه.

وحرصا من الشركة على دعم الزراعة المصرية بكل ما هو جديد مما يساهم في ازدهار الاقتصاد القومي وانطلاقا من مسيرة النجاح لمجموعة ايفرجرو للأسمدة المتخصصه بالسوق المحلي والعالمي تم انشاء كيان جديد واعد وهي شركه ايفرجرو للاسمده والمخصبات الحيويه وهى شركه تقوم بانتاج العديد من المركبات المتخصصه بأحدث وسائل التكنولوجيا العالميه من اجل المساهمه في حل العديد من المشاكل الزراعيه التي تواجه القطاع الزراعى في مصر كما تتميز الشركه باحتواء منتجاتها على المنشطات الحيوية والمغذيات الورقية ذات الجودة العاليه والتى تعمل على تحسين حالة النمو الخضري والجذرى للنباتات ورفع انتاجية الفدان باقل تكلفة وهو ما يسر لها غزو السوق المحلي والمساهمه في توفير العمله الاجنبية مما يحقق قدر أكبر من الرخاء لبلدنا الحبيب وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وطويل الأجل.