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قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، تمثل نقلة نوعية ورسالة للداخل والخارج أن مصر تمضي في الطريق الصحيح وتتحدث اللغة الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: «لأول مرة نضع خارطة طريق متكاملة ورؤية ما نريده لأنفسنا في السنوات المقبلة».

وتابع السفير أحمد إيهاب جمال الدين، خلال حديثه بقناة صدى البلد: «مصر تخاطب العالم بلغته ولدينا مبادرة عملنا عليها منذ أكثر من عام ونص وتم ذلك بعمل منهجي».

وأتم: «المبادرة أخذت سنة ونصف من إعداد وتحديد كل التوصيات ودراسة كل توصية وهذا عمل منهجي حصل على وقته عن طريق الخبراء».