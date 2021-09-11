أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مندوب بالأمم المتحدة: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رسالة للعالم

Print
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رسالة للعالم مندوب بالأمم المتحدة: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رسالة للعالم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، إن حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح اليوم السبت، تمثل نقلة نوعية ورسالة للداخل والخارج أن مصر تمضي في الطريق الصحيح وتتحدث اللغة الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: «لأول مرة نضع خارطة طريق متكاملة ورؤية ما نريده لأنفسنا في السنوات المقبلة».

وتابع السفير أحمد إيهاب جمال الدين، خلال حديثه بقناة صدى البلد: «مصر تخاطب العالم بلغته ولدينا مبادرة عملنا عليها منذ أكثر من عام ونص وتم ذلك بعمل منهجي».

وأتم: «المبادرة أخذت سنة ونصف من إعداد وتحديد كل التوصيات ودراسة كل توصية وهذا عمل منهجي حصل على وقته عن طريق الخبراء».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤

«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤

«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961

«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961

مصرع فتاة في دسوق لتناولها الحبة السامة

مصرع فتاة في دسوق لتناولها الحبة السامة

بعد رفع مصر من القائمة الحمراء.. ضياء السيد يكشف رسالة خاصة من محمد صلاح

بعد رفع مصر من القائمة الحمراء.. ضياء السيد يكشف رسالة خاصة من محمد صلاح