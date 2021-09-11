نقيب الفلاحين : شاركنا في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنه شارك اليوم في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضور ممثلي كل طوائف الشعب وممثلين من دول العالم، لافتًا إلى أن أغلب المشاكل التي كانت تواجه الريف والفلاحين تم التغلب عليها فيما بدأت الدولة تعمل بجدية في التغلب على المشاكل المزمنة التي كانت تواجه الفلاحين والقطاع الزراعي بصفة عامة.

وأضاف عبدالرحمن أن الفلاحين شاركوا رسميًّا في لجنة الـ50 لوضع دستور البلاد الحالي كما شاركوا رسميًّا في التعديلات الدستورية الأخيرة، مما حقق الكثير من مطالبهم وقضى على معظم مشاكلهم، حيث وُضعت المادة 29 من الدستور لتكون علامة فارقة في تاريخ الزراعة المصرية.