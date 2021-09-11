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نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم السبت، بمقر الغرفة، اجتماعًا لمناقشة تطوير حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندس سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام لغرفة الإسكندرية محمد مهداوي، وعدد من التجار بحلقة السمك. تم خلال اللقاء مناقشة آليات تطوير وتنفيذ حلقة السمك، وتحديد أماكن التجار بالحلقة على الخريطة الخاصة به.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، خلال كلمتها أن الهدف من تطوير حلقة السمك خدمة أهالي الإسكندرية والتجار. وأشارت إلى أن الهدف من اللقاء توضيح آليات التطوير لكبار وصغار تجار السمك بالحلقة، فالجميع سيكون له مكان بالحلقة بعد التطوير.

وكان المحافظ اللواء محمد الشريف، التقى عدد من تجار حلقة السمك بالانفوشى، لإطلاعهم على مشروع تطوير الحلقة المقرر تنفيذه والاستماع إلى استفساراتهم واقتراحاتهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وإنشاء حلقة سمك على أعلى مستوى يليق بعروس البحر الأبيض المتوسط وفي ضوء توجيهات الدولة.

وقال «الشريف»، إنه منذ سنة تم إطلاق إشارة بدء دراسة تطوير حلقة السمك وإعادة تطويرها بالمستوى اللائق بمدينة الإسكندرية وذلك في ضوء الدعم الكامل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المحافظ أن التكلفة المبدئية لمشروع تطوير الحلقة تبلغ ٢٣٠ مليون جنيه، مشيراً إلى البدء في تطوير الحلقة الحالية ثم التوسع فيما بعد، لافتاً إلى أنه سيتم مراعاة جميع التجار بالحلقة من أصغر تاجر وحتى أكبر تاجر.

بحضور نائب المحافظ .. "تجارية الإسكندرية" تناقش مشروع تطوير حلقة الأسماك بالأنفوشي (صور)

بحضور نائب المحافظ .. "تجارية الإسكندرية" تناقش مشروع تطوير حلقة الأسماك بالأنفوشي (صور)

بحضور نائب المحافظ .. "تجارية الإسكندرية" تناقش مشروع تطوير حلقة الأسماك بالأنفوشي (صور)

بحضور نائب المحافظ .. "تجارية الإسكندرية" تناقش مشروع تطوير حلقة الأسماك بالأنفوشي (صور)

بحضور نائب المحافظ .. "تجارية الإسكندرية" تناقش مشروع تطوير حلقة الأسماك بالأنفوشي (صور)

بحضور نائب المحافظ .. "تجارية الإسكندرية" تناقش مشروع تطوير حلقة الأسماك بالأنفوشي (صور)

بحضور نائب المحافظ .. "تجارية الإسكندرية" تناقش مشروع تطوير حلقة الأسماك بالأنفوشي (صور)

بحضور نائب المحافظ .. "تجارية الإسكندرية" تناقش مشروع تطوير حلقة الأسماك بالأنفوشي (صور)