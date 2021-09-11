رئيس مدينة دسوق يشيد بالمشاركة المجتمعية بقريتي محلة دياي ومنية جناج

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وجه المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، خالص الشكر لشباب وأهالى قريتي محلة دياى ومنية جناج على دعم المشاركة المجتمعية والتعاون مع الوحدة المحلية لقرية محلة دياى برئاسة المحاسبة شريفة أبوقتب.

حيث شهدت قرية محلة دياى تدعيم مكتب بريد القرية بانشاء مظلة أمام المكتب لحماية المواطنين من الحرارة والأمطار ومقاعد للانتظار وتجميل منطقة أمام المكتب بزراعة الاشجار.

كما قام أهالى وشباب قرية منية جناج بانشاء مظله بمقابر القرية لتلقى واجب العزاء بها. كما قام اهالى القرية بدعيم مركز الحضانات للاطفال بالقرية ب ٨ أجهزة حضانات بمشروع حضانات الأطفال بمحلة دياى تدعيم مصعد كهربائى داخل المركز التي تم انشاؤة بالجهود الذاتية.