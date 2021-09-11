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خبير التحول الرقمي: التكنولوجيا تساهم في إدارة الأزمات واتخاذ القرارات السليمة

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خبير التحول الرقمي: التكنولوجيا تساهم في إدارة الأزمات واتخاذ القرارات السليمة خبير التحول الرقمي: التكنولوجيا تساهم في إدارة الأزمات واتخاذ القرارات السليمة

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قال الدكتور محمد خليف، خبير تكنولوجي وتحول رقمي، إن التحول الرقمي يمر بثلاث مراحل رئيسية هي الميكنة، والرقمنة وتغيير نماذج الأعمال، والتحول الرقمي الشامل.

وأضاف خليف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، إنه مع اهتمام الدولة المصرية بالتحول الرقمي بدأنا نخطو خطوات نحو المرحلة الثانية وهي الرقمنة وتغيير نماذج الأعمال لإرضاء المستخدمين، ولذلك وجه الرئيس بضخ أموال لتطوير البنية التحتية، وتنمية العامل البشري.

وأوضح أن وجود بيئة معلوماتية شاملة يؤكد أن التكنولوجيا ليست رفاهية، حيث إنها تساهم في إدارة الأزمات واتخاذ القرارات السليمة بناء على بيئة معلوماتية كاملة.

وأشار إلى أن بناء شراكات بين والقطاع الخاص يتطلب بيئة معلوماتية مبنية على طرق حديثة في تداول البيانات.

وتابع أن التغير في ملف التحول الرقمي يجب فيه البناء من الصفر، وكذلك لا نترك الخدمات القائمة بالفعل كما هي ولكن نقوم بتطويرها.

المصرى اليوم

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