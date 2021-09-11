هدف سيلفا يمنح مانشستر سيتي الفوز على ليستر في الدوري الإنجليزي

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هز الدولي البرتغالي برناردو سيلفا الشباك ليمنح مانشستر سيتي الفوز 1-صفر على مضيفه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج اليوم السبت 11-9-2021 ليتقدم حامل اللقب إلى المركز الثاني خلف غريمه مانشستر يونايتد.

وأهدر يانيك فسترجارد مدافع ليستر فرصة مبكرة لصاحب الأرض؛ إذ وضع الكرة بضربة رأس فوق العارضة من ركلة ركنية.

وأتيحت عدة فرص لفيران توريس مهاجم مانشستر سيتي في الشوط الأول لكن الحارس كاسبر شمايكل حافظ على شباكه نظيفة.

وألغى الحكم هدف جيمي فاردي لليستر بعد أربع دقائق من الشوط الثاني بداعي التسلل قبل أن يستغل سيلفا كرة في منطقة الجزاء ليضعها في الشباك في الدقيقة 62.

وهاجم ليستر بحثًا عن التعادل وأنقذ الحارس إيدرسون فرصتين من كليشي إيهانتشو وأديمولا لوكمان.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى تسع نقاط من أربع مباريات في المركز الثاني متقدمًا بفارق الأهداف على برايتون آند هوف ألبيون ويتأخر بنقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الذي سحق نيوكاسل يونايتد 4-1 بفضل هدفين من العائد كريستيانو رونالدو.