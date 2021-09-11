أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. وكالة أخبار المرأة

نساء بوجه طالبان.. تظاهرة بكابل للمطالبة باحترام حقوق المرأة

Print
نساء بوجه طالبان.. تظاهرة بكابل للمطالبة باحترام حقوق المرأة نساء بوجه طالبان.. تظاهرة بكابل للمطالبة باحترام حقوق المرأة
" وكالة أخبار المرأة "

خرجت مجموعة من النساء وناشطات المجتمع المدني في العاصمة الأفغانية كابل، الجمعة، في تظاهرة لمطالبة المجتمع الدولي وحركة طالبان، التي سيطرت على البلاد، بـ"احترام حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على إنجازات المرأة على مدار العقدين الماضيين".
وتأتي الاحتجاجات بعد أن قالت حركة طالبان مؤخرا، إن المرأة "لا تستطيع العمل في المناصب العليا"، لكن النساء وناشطات المجتمع المدني، طالبن في المسيرة، بإرساء حقوقهن "كمواطنين رسميين وقانونيين في أفغانستان".
وقالت الناشطة المدنية، تارنام سعيدي: "لن يزدهر أي مجتمع دون الوجود النشط للمرأة، لذلك فإن المشاركة السياسية للمرأة في مجلس الوزراء والحكومة أمر خطير".
من جانبها، قالت ناشطة مدنية تدعى راضية: "نريد أن نعمل مثل الرجال في سياق الإسلام. نحث ناشطات المجتمع المدني من النساء، والفتيات الأخريات، على العودة إلى وظائفهن واستئناف أنشطتهن".
أما الناشطة شبانة تاوانا، فقالت: "بعد تشكيل حكومة طالبان، يجب على جميع النساء العودة إلى العمل. لا تدعن إنجازاتكن التي تبلغ 20 عاما تنهار".
ومع ذلك، تظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام بعض عناصر طالبان بمنع الاحتجاج.
يذكر أن نساء خرجن أيضا إلى الشوارع في ولاية هيرات، الخميس، للدفاع عن حقوقهن، ومطالبة حركة طالبان بعدم انتهاكها.

وكالة أخبار المرأة

مواضيع متعلقة
بمناسبة فوز مركز دعم المرأة بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي ... الأنصاري: الجائزة بادرة تقدير نوعية..

بمناسبة فوز مركز دعم المرأة بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي ... الأنصاري: الجائزة بادرة تقدير نوعية..

إفتتاح أول محل تجاري تديره النساء فقط في المملكة العربية السعودية

إفتتاح أول محل تجاري تديره النساء فقط في المملكة العربية السعودية

ضمن برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية "الأعلى للمرأة" ينظم النسخة الثانية من مبادرته "متفوقات البحرين"

ضمن برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية "الأعلى للمرأة" ينظم النسخة الثانية من مبادرته "متفوقات البحرين"

«ملتقى الأديبات السادس» يناقش تجربة المرأة الإماراتية في النقد الأدبي

«ملتقى الأديبات السادس» يناقش تجربة المرأة الإماراتية في النقد الأدبي