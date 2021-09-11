★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أحرز الدولي النرويجي إرلينج هالاند هدفين وصنع هدفا آخر إذ عوض بوروسيا دورتموند تأخره ثلاث مرات قبل أن ينتصر 4-3 على مضيفه باير ليفركوزن في مباراة مثيرة بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت 11-9-2021.

وافتتح فلوريان فيرتس التسجيل لليفركوزن بعد تسع دقائق لكن هالاند قفز أعلى من الجميع ليدرك التعادل بضربة رأس في الدقيقة 37 قبل أن يلغي الحكم هدفا ثانيا للفريق الضيف عبر جود بلينجهام بسبب وجود خطأ في بداية الهجمة.

وأعاد باتريك شيك التقدم لصاحب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وأدرك يوليان براندت التعادل لدورتموند في بداية الشوط الثاني إذ استلم تمريرة من هالاند بكعب قدمه وسددها في المرمى غير أن موسى ديابي جعل النتيجة 3-2 لليفركوزن بعد ذلك بست دقائق.

ومرة أخرى أدرك دورتموند التعادل بضربة حرة رائعة من رفائيل جيريرو قبل أن يتقدم بركلة جزاء من هالاند قبل 13 دقيقة من النهاية احتسبها الحكم بعد تدخل من أوديلون كوسونو ضد ماركو رويس.

وواصل فولفسبورج بدايته المثالية وحافظ على الصدارة بعد انتصاره 2-صفر على جرويتر فورت المتعثر فيما صمد كولونيا ليخرج متعادلا 1-1 مع مضيفه فرايبورج رغم طرد لاعبه فلوريان كاينتس في الدقيقة 74 لحصوله على الإنذار الثاني.

وأحرز ماينتس هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر في ملعب هوفنهايم فيما اكتفى أونيون برلين بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه أوجسبورج.

ويملك فولفسبورج 12 نقطة من أربع مباريات متقدما بثلاث نقاط على دورتموند ثاني الترتيب والذي يتقدم بفارق الأهداف على ماينتس.

ولدى فرايبورج ثماني نقاط في المركز الرابع.

وفي وقت لاحق من اليوم يحل بايرن ميونيخ ضيفا على رازن بال شبورت لايبزيج.