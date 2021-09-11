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انتظم المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق مساء اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وذلك عقب انتهاء إعارته بنادي الوداد المغربي.

وعقد أوناجم جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، قبل انطلاق التدريب، كما احتفل اللاعبون بعودة أوناجم لصفوف الفريق بتنظيم ممر شرفي له.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة بطول الملعب خلال التدريب مساء اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشهدت تقسيمة الفريق تألق عمر كمال عبدالواحد وحازم إمام ومحمد عواد وأيمن حفني.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.