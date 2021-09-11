أخبار عاجلة

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
«زى النهارده» صدور العدد الأول من نيويورك تايمز 18 سبتمبر 1851 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الوديات تجهز «أوناجم» للمشاركة مع أمام أسوان

Print
الوديات تجهز «أوناجم» للمشاركة مع الزمالك أمام أسوان الوديات تجهز «أوناجم» للمشاركة مع أمام أسوان

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

طلب باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي ، من الجهاز الإداري للفريق، الاعداد لخوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، استعداداً لمواجهة أسوان المقبلة في الدوري، واشترط كارتيرون أن تبدأ المباريات بشكل تدريجي، على أن تكون أول مباراتين مع فريقين من الممتاز «ب»، على أن يختتم الفريق مبارياته بمواجهة إحدى فرق الدوري الممتاز.

وينتظر أن يحدد الجهاز الإداري للفريق المواجهات الثلاث خلال الساعات القليلة المقبلة، لعرضهما على الجهاز الفني، للحصول على موافقته قبل البدء في الاتفاق مع الفرق الثلاثة.

واستقر كارتيرون، على الدفع بالمغربي محمد اوناجم، في المباريات الودية، من أجل تجهيزه للمشاركة في مباراة أسوان في بطولة كأس .

وقرر باتريس كارتيرون تأجيل المعسكر المغلق ببرج العرب والذي كان مقررا له يوم 14 سبتمبر الحالي لمدة 10 أيام.

وتقرر أن ينطلق المعسكر يوم 20 سبتمبر الجاري، وذلك عقب تحديد موعد مواجهة أسوان في كأس مصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤

«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤

«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961

«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961

مصرع فتاة في دسوق لتناولها الحبة السامة

مصرع فتاة في دسوق لتناولها الحبة السامة

حسين لبيب : الأهلي لديه أموالا لأنه يعمل بصورة صحيحة عكس الزمالك

حسين لبيب : الأهلي لديه أموالا لأنه يعمل بصورة صحيحة عكس الزمالك