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طلب باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، من الجهاز الإداري للفريق، الاعداد لخوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، استعداداً لمواجهة أسوان المقبلة في الدوري، واشترط كارتيرون أن تبدأ المباريات بشكل تدريجي، على أن تكون أول مباراتين مع فريقين من الممتاز «ب»، على أن يختتم الفريق مبارياته بمواجهة إحدى فرق الدوري الممتاز.

وينتظر أن يحدد الجهاز الإداري للفريق المواجهات الثلاث خلال الساعات القليلة المقبلة، لعرضهما على الجهاز الفني، للحصول على موافقته قبل البدء في الاتفاق مع الفرق الثلاثة.

واستقر كارتيرون، على الدفع بالمغربي محمد اوناجم، في المباريات الودية، من أجل تجهيزه للمشاركة في مباراة أسوان في بطولة كأس مصر.

وقرر باتريس كارتيرون تأجيل المعسكر المغلق ببرج العرب والذي كان مقررا له يوم 14 سبتمبر الحالي لمدة 10 أيام.

وتقرر أن ينطلق المعسكر يوم 20 سبتمبر الجاري، وذلك عقب تحديد موعد مواجهة أسوان في كأس مصر.