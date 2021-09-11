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عقب تشكيل اللبنانية.. الحريري يقدم الدعم لميقاتي

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عقب تشكيل الحكومة اللبنانية.. الحريري يقدم الدعم لميقاتي عقب تشكيل اللبنانية.. الحريري يقدم الدعم لميقاتي

جي بي سي نيوز :- أعرب زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، الجمعة، عن دعمه لرئيس اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي، عقب تشكيلها.

وقال الحريري عبر تويتر: "أخيرا، وبعد 12 شهرا من الفراغ، بات لبلدنا حكومة".

وفي وقت سابق الجمعة، وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأضاف الحريري في تغريدته: "كل الدعم للرئيس ميقاتي في المهمة الحيوية لوقف الانهيار وإطلاق الإصلاحات".

وحدد مجلس الوزراء اللبناني، في بيان، يوم الإثنين المقبل، موعدًا لانعقاد أول جلسة وزارية للحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، كلف عون، ميقاتي بتشكيل الحكومة، بعد اعتذار كل من الحريري ومصطفى أديب عن عدم إكمال المهمة، جراء خلافات بين القوى السياسية.

وستخلف حكومة ميقاتي حكومة تصريف الأعمال التي استقالت عقب 6 أيام على انفجار كارثي وقع بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020.

ومنذ أكثر من عام، تحول الخلافات السياسية دون تشكيل حكومة تضع حدا للانهيار الاقتصادي، ولتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب.

ومنذ نحو عامين يرزح لبنان تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت إلى انهيار مالي، وتراجع في النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما انعكس شحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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