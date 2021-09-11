«زي النهارده» وفاة مؤسس باكستان محمد على جناح 11 سبتمبر 1948

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محمد على جناح، هو مؤسس باكستان بجناحيها، وإن شاركه في هذه الفكرة دعاة آخرون في مقدمتهم الشاعر الكبير محمد إقبال، الذي كان يحلم بإنشاء وطن للمسلمين في شبه القارة الهندية، ويعد «نجاح» أحد أبرز شخصيات شبه القارة الهندية في النصف الأول من القرن العشرين، وهو مولود في 25 ديسمبر 1876 بمدينة كراتشى. تلقى تعليمه الأولى في مدرسة الإسلام، ثم في مدرسة البعثة المسيحية، وفى 1893 التحق بكلية «لينكون إن» لدراسة القانون وعمل بالمحاماة فور تخرجه، وأصبح من أشهر محامى كراتشى وقد بدأت مسيرته السياسية في 1905 حين التحق بحزب المؤتمر الوطنى الهندى وطالب باستقلال الهند عن بريطانيا، وقد عمل «جناح» سكرتيراً لرئيس حزب المؤتمر الوطنى الهندى، وجهد في المطالبة باستقلال الهند بدءاً من 1906، وفى 1910 انتخب عضواً في المجلس التشريعى الجديد، وبرز مطالباً بالاستقلال، وظل عضواً لأربعين عاماً، ثم قطع علاقته بحزب المؤتمر الوطنى الهندى في 1920 ليترأس العصبة الإسلامية،وحين أعلن فريق من زعماء الأقلية المسلمة في الهند استياءهم من بعض توجهاته السياسية هاجر لبريطانيا لأربع سنوات،وعاد في 1934 ليطالب بالاستقلال التام للمسلمين ضمن اتحاد فيدرالى هندى إسلامى، وفى 1940 دعا لتقسيم شبه القارة الهندية إلى كيانين هما الهند وباكستان التي تضم كل مسلمى الهند، وفى 14 أغسطس 1947 أعلن قيام جمهورية باكستان الإسلامية وأصبح أول رئيس لها، وفى السنة الأولى لحكمه 1947 اندلعت أول حرب بين الهند وباكستان في محاولة من كلا البلدين لبسط سيطرته على كشمير. إلى أن توفى «زي النهارده» فى 11 سبتمبر 1948.