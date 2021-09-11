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«زى النهارده» وفاة الزعيم السوفيتى نيكيتا خروشوف ١١ سبتمبر ١٩٧١

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«زى النهارده» وفاة الزعيم السوفيتى نيكيتا خروشوف ١١ سبتمبر ١٩٧١ «زى النهارده» وفاة الزعيم السوفيتى نيكيتا خروشوف ١١ سبتمبر ١٩٧١

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نيكيتا خروشوف زعيم سوفيتى حكم الاتحاد السوفيتى من ١٩٥٣ إلى ١٩٦٤وتميزت فترة حكمه بالمعاداة الشديدة لفكر ستالين، وإرساء الدعائم الأولى لسياسة الانفراج الدولى، وقد كان صديقاً للرئيس عبدالناصر، واتخذ موقفاً حاسماً من العدوان الثلاثى على ، وقدم الدعم لمصر في بناء السد العالى والمشروعات الصناعية، أما عن قصة صعوده للحكم فقد كان أعضاء اللجنة المركزية السبعة قد اجتمعوا بعد وفاة ستالين وقرروا أن يتولى السلطة ثلاثة منهم، وهم مولوتوف، ومالينكوف وبيريا، إلا أن الأخير طمع في الانفراد بالحكم فتم اعتقاله ثم إعدامه، وانفتح الطريق أمام خروشوف وقد استطاع إزاحة مالينكوف بسهولة، وأحل بولجانين مكانه، وتصدى لحل مشاكل مزمنة مما رفع أسهم شعبيته، ومنها الإفراج عن المعتقلين وتحسين الأوضاع الاقتصادية. وكانت ضربته الكبرى في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى عام ١٩٥٦ الذي أعلن فيه الحرب على الستالينية،والثوابت الشيوعية وخروشوف مولود في ١٧إبريل ١٨٩٤فى كالينكوف بمقاطعة كورسك لعائلة يعمل أفرادها بالمناجم، قد انتمى للحزب الشيوعى عام ١٩١٨وحارب جانب الحرس الأحمر أثناء الحرب الأهلية،وبعد أن انتصرت الثورة واستتب السلام انتسب للجامعة العمالية عام ١٩٢٢، ثم أصبح أمين سرخلية شيوعيةفيها وبعد أن أتم دراسته،تفرغ للعمل بالحزب الشيوعى الأوكرانى وترقى بالمناصب الحزبية حتى صارسكرتيراً أول للحزب الشيوعى وفى١٩٤٩انتقل لموسكو،وفى المؤتمرالتاسع عشر للحزب انتخب عضواً بالمجلس الرئاسى للجنة المركزية في ١٤ أكتوبر عام ١٩٦٤، نحى عن الحكم بعدما استدعاه المكتب السياسى للحزب إلى موسكو من إجازة كان يقضيها في القرم، بسبب انفراده بالسلطة والإساءة لهيبة الدولة، وفشل سياسته الزراعية إلى أن توفى «زى النهارده» في ١١ سبتمبر ١٩٧١.

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