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أول ظاهرة إيجابية بعد إعلان اللبنانية الجديدة

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أول ظاهرة إيجابية بعد إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة أول ظاهرة إيجابية بعد إعلان اللبنانية الجديدة

جي بي سي نيوز :- في أولى المؤشرات الإيجابية بعد إعلان تشكيل اللبنانية الجديدة، الجمعة، سجل انخفاضا مقابل الليرة اللبنانية.

وفور الإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة، انخفض سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء إلى 15 ألف ليرة لبنانية، بعد أن كان عند متوسط 19 ألفا و500 ليرة.

وأبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور، الجمعة، بعد أكثر من عام من الفراغ. بعد أن وقع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن رئيس الوزراء المكلف ميقاتي ورئيس البلاد عون وقعا مرسوما بتشكيل حكومة جديدة بحضور رئيس مجلس النواب.

ولا توجد حكومة فاعلة في لبنان منذ أكثر من عام، في وقت تشهد البلاد تفاقما في انهيار الوضع الاقتصادي.

سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

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