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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب الشعور بالإعياء والإرهاق عند بذل أي مجهود، أو عدم القدرة على المشي، موضحا أن من أهم أسباب الإعياء هبوط الغدة الدرقية.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن الغدة الدرقية تفرز هرمون أساسي للحركة يجعل الإنسان نشيطا، موضحا أنه عند نقص ذلك الهرمون، يحدث للشخص نوعا من الإعياء وعدم الرغبة في بذل أي مجهود.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن هبوط الغدة الدرقية قد لا يظهر عند الكشف العادي، لكنه يسهل اكتشافه عن إجراء تحاليل معملية، مضيفا أن السيدات أيضا ينبغي عليهن قياس نسبة الحديد في الدم بعد الدورة الشهرية، لأن نقص نسبة الحديد يسبب إعياء.

وتابع حسام موافي أن الإعياء قد يكون ناتج عن مشكلات بالجهاز العصبي، ويكون خطيرا حينما يصيب الشباب، محذرا: «أي شاب يحس بإعياء لازم يعرض نفسه على الدكتور فورا».