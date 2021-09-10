أخبار عاجلة

صديقة فتاة مول سيتي ستارز تكشف كواليس الساعة الأخيرة وسر بكائها قبل الحادثة -
تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا: «جاهزين نولعها» -
سمية الخشاب عن مواصفات فتى أحلامها : «دمه خفيف و ميرغيش كتير» -
« خرج من العناية المركزة » .. أحمد فهمي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للشقيقه كريم -
بحضور قيادات تعليمية وبرلمانية.. نيو رمسيس كوليدج تحتفل بتخرج دفعة ٢٠٢١ -
«5 في وش العدو» .. سمية الخشاب تكشف عدد زيجاتها -
8 سيارات متنقلة لتلقي لقاح كورونا في كفر الشيخ -
داود حسين : اشتغلت في بداية حياتي صبي ميكانيكي و عامل بمحل ملابس -
ارتفاع جديد فى الإصابات .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حسام موافى يحذر من خطورة الشعور بالإعياء ( )

Print
حسام موافى يحذر من خطورة الشعور بالإعياء ( فيديو) حسام موافى يحذر من خطورة الشعور بالإعياء ( )

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب الشعور بالإعياء والإرهاق عند بذل أي مجهود، أو عدم القدرة على المشي، موضحا أن من أهم أسباب الإعياء هبوط الغدة الدرقية.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن الغدة الدرقية تفرز هرمون أساسي للحركة يجعل الإنسان نشيطا، موضحا أنه عند نقص ذلك الهرمون، يحدث للشخص نوعا من الإعياء وعدم الرغبة في بذل أي مجهود.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن هبوط الغدة الدرقية قد لا يظهر عند الكشف العادي، لكنه يسهل اكتشافه عن إجراء تحاليل معملية، مضيفا أن السيدات أيضا ينبغي عليهن قياس نسبة الحديد في الدم بعد الدورة الشهرية، لأن نقص نسبة الحديد يسبب إعياء.

وتابع حسام موافي أن الإعياء قد يكون ناتج عن مشكلات بالجهاز العصبي، ويكون خطيرا حينما يصيب الشباب، محذرا: «أي شاب يحس بإعياء لازم يعرض نفسه على الدكتور فورا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«دعوة بالواتس آب».. تفاصيل حضور وزير النقل زفاف عروسين من أبناء العاملين في بني سويف (فيديو)

«دعوة بالواتس آب».. تفاصيل حضور وزير النقل زفاف عروسين من أبناء العاملين في بني سويف (فيديو)

النيابة العامة تطالب بعدم تداول فيديو انتحار فتاة مول سيتي ستارز: لم يراع حرمة الموت

النيابة العامة تطالب بعدم تداول فيديو انتحار فتاة مول سيتي ستارز: لم يراع حرمة الموت

محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد خطيبته بهذه الطريقة (فيديو)

محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد خطيبته بهذه الطريقة (فيديو)

«العيال مش رزق» حسام موافي يوجه نصيحة لمن حرم الإنجاب (فيديو)

«العيال مش رزق» حسام موافي يوجه نصيحة لمن حرم الإنجاب (فيديو)