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تفقدت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في مستهل زيارتها لمحافظة الأقصر مكتبة مصر العامة وكان بصحبتها نائب محافظ الاقصر محمد عبدالقادر خيري .

وزيرة الثقافة بمكتبة مصر العامة بالاقصر

والدكتور احمد امان المنسق العام لمكتبات مصر العامة ومحمد عباس مدير المكتبة في حضور قيادات وزارة الثقافة المهندس محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وزيرة الثقافة بمكتبة مصر العامة بالاقصر

قالت عبدالدايم ان الاقصر اقدم عواصم العالم ومخزن الحضارات ومدينة المائة باب تظل المعرفة والكتاب احد مقوماتها الهامة في بناء الشخصية المصرية على مر العصور وهو ما يعكس ثراء الشخصية الابداعية لابناءها، واضافت ان المدينة زاخرة بالمواهب والمبدعين فنيا وثقافيا .

وزيرة الثقافة بمكتبة مصر العامة بالاقصر

واكدت ان مكتبات مصر العامة احد اذرع المعرفة والوعي للمواطن المصري في مختلف المحافظات وتلعب دورا هاما في خلق جيل جديد مستنير واشادت بدور المكتبه في نشر التنوير بين ابناء المحافظة.

وزيرة الثقافة بمكتبة مصر العامة بالاقصر

كما اطلعت وزيرة الثقافة على عدد من الانشطة بالمكتبة منها دورات تدريبية على استخدام التكنولوجيا وورش الرسم للاطفال وقاعات الاطلاع وعرض بانوراما الحضارة التاريخية الذي يرصد تاريخ مصر الفرعونية وشهدت مجموعة عروض فنية متنوعة للموهوبين من ابناء الاقصر من الاطفال والشباب ووجهت بضرورة تزويد المكتبة بإصدارات الوزارة في مختلف مجالات المعرفة والتى من شأنها المساهمة في تطوير الوعى وتنمية الادراك .

يذكر ان مكتبة مصر العامة بالاقصر تبلغ مساحتها الكلية 2339 مترًا مربعًا ،ويقع مركز التراث الحضاري في المدخل الشمالي لمدينة الأقصر بشارع معبدالكرنك، حيث تبعد حوالي 200 متر عن ضفاف نهر النيل، وقد تم تطوير المنطقة خلف المكتبة بتنفيذ المرحلة الأولى من طريق الكباش .

ويتكون مبنى المكتبة من 3طوابق على هيئة كتاب مفتوح وتشتمل على قاعة التراث الحضاري وهي صالة عرض بانوراما التراث الحضاري والمعالم الأثرية لمصر لمدينة الأقصر قبل وبعد التطوير وتحتوي على 218 مقعد و9 أجهزة عرض، قاعة فرسان السماء وتبرز التقدم العلمي العظيم للمخترعات العربية التي سبقت العالم خاصة في مجال الرصد والملاحة، قاعة العرض المجسم وتتكون من ثلاث حجرات مخصصة لرؤية العروض بثلاثة أبعاد للعرض الحي والمجسم للتراث الحضاري باستخدام النظارات الخاصة التي تجسد بدورها العرض للمشاهد في محاكاة للواقع وقاعة مصر الخالدة وهو ركن مزود بمجموعة من أجهزة الكمبيوتر وتتيح عرض موقع مصـر وتمد الزائر بكــل المعلومـات الخاصـة بالحضارات المصرية القديمة والمتنوعة ويساعده علــى تزويد معلوماته التاريخيـة، قاعة المصريات وهي أول قاعة في مصر لعلوم المصريات لخدمة الدارسين والباحثين في تاريخ وحضارة مصر القديمة من المصريين والأجانب بمختلف اللغات كما تحتوي مجموعة من الصور لمدينة الأقصر التي يعود تاريخها إلى أكثر من مائة عام.

وتضم نحو 10 آلاف وعاء معلومات متخصصة في تاريخ مصر عبر العصور وخاصة ما يتعلق بالعصر الفرعوني ،قاعة الخرائط وتشتمل على مجموعة من الخرائط الورقية والرقمية الخاصة بمدينة الأقصر والمواقع الأثرية بها وكذلك خرائط لجميع أنحاء مصر.

كما تضم قاعة إطلاع للكبار تسع القاعة 35 فرداً وقاعة إطلاع الأطفال والركن الأخضر وقاعة أنشطة الأطفال وقاعة تعليم الكمبيوتروقاعة تعليم اللغات،وركن للإنترنت الخاص بالكبار والأطفال. وقاعات محاضرات ومركز التدريب.

وزيرة الثقافة بمكتبة مصر العامة بالاقصر

وزيرة الثقافة بمكتبة مصر العامة بالاقصر