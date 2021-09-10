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وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، رسالة إلى سيدة طلبت رأيه في كونها ترغب في الطلاق كونها تعيش مع أسرة زوجها ولا تشعر بالراحة معهم.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن من تفسيرات حديث الرسول محمد صل الله عليه وسلم «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» أن الباءة من يمتلك مكان للزواج.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الأسرة التي تعيش في منزل واحد يحدث بها احتكاكات، موضحا أن الحياة الزوجية المستقلة تحقق نجاحا.

ووجه الدكتور حسام موافي رسالة إلى السيدة التي ترغب في الطلاق من زوجها أنه لا يشجعها نهائي على الطلاق، كونها وافقت على أن تعيش مع أهل زوجها وقال لها : أتق الله.